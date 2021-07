Osobowość Roku 2020. Daniel Stasielak: Muzyka moje życie

Muzyka. Czym jest dla Pana? Pasją, nieodzowną towarzyszką codziennego dnia, sposobem na życie?

Muzyka jest dla mnie przede wszystkim pasją, jest czymś bez czego nie potrafię sobie wyobrazić dnia. Można by zażartować, że jestem uzależniony od muzyki, gdy szykuję się do szkoły, gdy uczę się w domu, gdy chodzę sam po mieście, ona zawsze jest ze mną. Pan Dmitrij Głuchowski w jednej ze swoich książek tak napisał o muzyce: „Muzyka to najbardziej ulotna, najbardziej efemeryczna ze sztuk. Istnieje dokładnie tak długo, jak gra instrument, a potem w ułamku sekundy znika bez śladu. Nic nie zaraża ludzi tak szybko, jak muzyka, nic nie rani tak głęboko i nie goi się tak powoli. Melodia, która Cię poruszyła, pozostanie z Tobą na zawsze. To ekstrakt piękna”. Jak dla mnie, ten cytat trafia w samo sedno.