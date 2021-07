Osobowość Roku 2020. Dariusz Tylek: Olszowice pokazały moc

Zdobył Pan laur w Plebiscycie Osobowość Roku 2020 w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. Jaka jest recepta na tak duże poparcie?

Przyznam szczerze, nie mam bladego pojęcia. Wstyd się przyznać ale nie śledziłem na bieżąco zmagań konkursowych i przegapiłem także sam finał głosowania – podobno dosyć emocjonujący. Akurat w tym samym czasie w mojej jednostce OSP mieliśmy wezwanie do wypadku na zakopiance w którym zginęła młoda dziewczyna–motocyklista. Mimo podjętych starań, nie udało nam się jej, niestety, uratować. Wracając do pytania, muszę jednak napisać, że jest mi niezmiernie miło, iż znalazło się tak wielu głosujących, którym zależało na moim zwycięstwie i za każdy oddany głos bardzo, ale to bardzo, jestem zobowiązany, choć traktuję to wyróżnienie jako podziękowanie dla wszystkich, którzy zaangażowali się w naszą akcję. Zajmując się jej promocją, pisząc codzienne posty, może byłem na pierwszym planie, ale to wyróżnienie należy się każdej osobie, która angażowała się w to wielkie dzieło pomocy. Czy to wpłacając pieniądze, czy pracując nieodpłatnie, czy organizując bazarek. Byłem jednym z 4 głównych koordynatorów akcji odbudowy domu, ale w sztabie akcji pracowało nas w sumie kilkanaście osób. Uważam, że udało nam się już od pierwszych godzin stworzyć super drużynę i uruchomić dobrze funkcjonujący mechanizm pomocy.