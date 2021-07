Osobowość Roku 2020. Leszek Jankowski: Solidarnie z ludźmi

Za co ceni Pan swoje miasto ?

Odpowiedź na to pytanie chciałbym rozpocząć od rozważenia, o czym marzy przeciętny Polak. O spokojnym życiu na wsi czy światowym życiu w mieście? Jak podają statystyki, większość. bo około 58 % Polaków woli życie w mieście. Ja pochodzę z Tylmanowej, przepięknej, malowniczej miejscowości na pograniczu powiatu nowotarskiego i sądeckiego. Przeprowadziłem się tutaj, do stolicy Podhala, miasta królewskiego Nowy Targ, gdyż znajduje się ono w otoczeniu pięciu Parków Narodowych i cechuje je wyjątkowy spokój, bliskość przyrody oraz gór. To z kolei przekłada się na stosunkowo czyste środowisko. W tym mieście odczuwa się też dość dużo swobody i przestrzeni życiowej. W podjęciu decyzji o przenosinach do miasta powiatowego nie bez znaczenia było również występowanie tutaj ścisłych więzi społecznych. Ta cecha jest dla mnie jako solidarnościowca bardzo ważna. Kolejnym istotnym aspektem życia w takim mieście jak Nowy Targ jest dostęp do infrastruktury, bezpieczeństwo, większe możliwości znalezienia pracy oraz dostęp do wszelkich potrzebnych usług, do kultury, rozrywki i sportu. Kultura Podhala broni się jak żadna inna przed niszczącymi wpływami cywilizacji. Żyje wciąż góralska rzeźba, malarstwo, tkanina, poezja, muzyka, taniec i śpiew. To wszystko odnajduję tutaj i za to właśnie cenię to miasto. Poza tym stąd jest wszędzie blisko: w Tatry, Gorce, na Trzy Korony, Babią Górę, Lubań itd.