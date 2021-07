Osobowość Roku 2020. Piotr Legerski: Życie nie tylko po to jest, by brać. Siebie samego trzeba dać

Zdobył Pan prestiżowe pierwsze miejsce w Plebiscycie Osobowość Roku 2020 w kategorii Biznes. Czym jest dla Pana to wyróżnienie?

To wielki zaszczyt, ale też i ukoronowanie mojej pracy oraz dowód na to, że miałem rację konsekwentnie realizując swoją wizję. Od połowy lat 80. realizowałem bowiem obiekty mieszkalne w Krakowie w prestiżowych lokalizacjach, dbając o poziom architektury i wykonawstwo, ale też i o przystępne ceny. Jak policzyłem, jako menager przygotowałem i zrealizowałem 46 obiektów w prestiżowych lokalizacjach: ul. Starowiślna, Senatorska, Wrocławska, Łokietka, Na Zjeździe, Rydla, Ludwinowska, Kazimierza Wielkiego, Narutowicza, Grottgera oraz I etap inwestycji Zabłocie Concept House przy ul. Ślusarskiej, za realizację którego najpierw otrzymałem nagrodę Złotego Sokoła i tytuł Dewelopera Roku, a następnie od Państwa redakcji nominację do konkursu Osobowość Roku.

Od jak dawna zajmuje się Pan prowadzeniem własnej firmy?

Pytanie proste, ale odpowiedź okazuje się bardziej skomplikowana. Jeśli wziąć pod uwagę funkcję założyciela i prezesa spółdzielni mieszkaniowej - to od 1985 roku. Jeśli założyciela, prezesa i akcjonariusza spółki deweloperskiej - od 1997 roku. Jeżeli z kolei przyjąć tylko spółkę Arkada Inwestycje, to od 2006 roku.