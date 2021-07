Osobowość Roku 2020. Sylwia Balon: Taniec to czysta radość! Trzeba podążać za marzeniami Agnieszka Aulich

- Ważne, by nie poddawać się, wierzyć w to, co się robi i robić to, co się kocha - mówi Sylwia Balon, laureatka naszej akcji w kategorii Kultura, choreograf, instruktor tańca i pedagog. Mimo pandemii, stworzyła własny zespół taneczny SKOS.