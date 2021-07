Osobowość Roku 2020. Szczepan Kroczek: Zbudować zaufanie

Od jak dawna zajmuje się Pan prowadzeniem własnej firmy?

Moja firma powstała 19 września 2019 roku. Mam spore doświadczenie, bo przez kilka lat pracowałem jako kierownik robót bitumicznych. Nie jestem nowicjuszem; mam 12 lat stażu w branży.

Czym się zajmujecie?

Budową dróg, a zwłaszcza nawierzchniami asfaltowymi. Zaczynaliśmy skromnie. Za niecałe dwa lata dorobiliśmy się 3 rozkładarek do masy bitumicznej, 5 walców, skrapiarki drogowej oraz maszyny do układania poboczy. Park maszynowy bardzo urósł, a zaczynaliśmy od 1 walca i 1 rozkładarki. Firma ma potencjał, wykonujemy zamówienia publiczne; w zeszłym roku przerobiliśmy 8 mln. Uważam, że to niemało.

Czyli nie żałuje Pan tego kroku?

Nie żałuję. Wymaga to dużo pracy i zaangażowania, tak z mojej strony, jak i żony. Żona też zajmuje się prowadzeniem budów, pilnuje robót bitumicznych. Kobieta jako kierownik budowy to rzadkość w Polsce.