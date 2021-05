OSOBOWOŚĆ ROKU 2020. TOP 20 liderów w kategorii Działalność społeczna i charytatywna w Małopolsce

Tytuły Osobowość Roku zostaną przyznane w pięciu kategoriach: Działalność społeczna i charytatywna, Kultura, Biznes, Nauka oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

Dziś mamy zaszczyt prezentować liderów kategorii Działalność społeczna i charytatywna (notowania z dnia 5 maja 2021) w województwie małopolskim.

Chcemy docenić ludzi o wielkim sercu, wrażliwych, pełnych empatii, ale też zaangażowanych społeczników działających na rzecz drugiego człowieka i lokalnej społeczności.

Ważne, żeby zauważyć osoby, które swoją działalność prowadzą nie dla popularności czy zaszczytów, lecz z autentycznej potrzeby pomagania innym, ludzi z otwartą głową i czułym sercem.

Więcej o Plebiscycie Osobowość Roku 2020 dowiesz się tu >>>

Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu trwa do środy, 26 maja 2021 roku, do godziny 21.30. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się w poniedziałek, 31 maja, i potrwa do środy, 9 czerwca. Tego samego dnia zakończy się także głosowanie w wojewódzkiej kategorii Nauka. Warto podkreślić, że podsumowanie tegorocznej edycji plebiscytu będzie wyjątkowe. Jesienią tego roku ukaże się książka „Osobowość Roku 2020”.