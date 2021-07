Osobowość Roku 2020. Wojciech Jurczak: Poskromić chłoniaka, dać nadzieję i siłę pacjentom

Jest Pan cenionym specjalistą hematologiem i światowym autorytetem w dziedzinie diagnostyki oraz leczenia chłoniaka. Skąd zainteresowanie medycyną?

Moja droga jest dość typowa. Po ukończeniu I Liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie (klasa o profilu biologiczno-chemicznym), studia medyczne były naturalną konsekwencją. W medycynie pociągało mnie to, że z jednej strony wymaga myślenia, a z drugiej - pozwala na robienie czegoś praktycznego, bez popadania w rutynę.

Poświęcił Pan chłoniakom całe życie zawodowe.

Hematologiem zostałem niemal przypadkiem. Przez całe studia chciałem być kardiologiem - 30 lat temu kardiologia świętowała sukcesy, zaś onkologia była bardzo ciężką specjalnością. Prof. Zbigniew Chłap, szef Katedry Patofizjologii naszej uczelni, starał się poszerzyć nasze horyzonty, nakłaniając nas do współpracy w ramach organizacji „Lekarze bez granic”. W Krakowie zorganizowano światowy zjazd „Médecins du monde”, gdzie znalazłem się tam w roli tłumacza. Tam właśnie spotkałem prof. Aleksandra Skotnickiego, a po kilku miesiącach zostałem jego asystentem. Klinika Hematologii w Krakowie była wtedy wyjątkowym miejscem, w którym emanował z całą siłą duch jej założyciela, profesora Aleksandrowicza, wprowadzony przez niego etos pracy i przede wszystkim holistyczne podejście do pacjentów. Prof. Skotnicki, stworzył bardzo nowoczesny, jak na owe czasy ośrodek, pozwalając swoim współpracownikom, w sposób niemal autonomiczny sposób rozwijać powierzone im zadania. Tu powstał pod moim kierunkiem zespół specjalistów, zajmujący się leczeniem chłoniaków. Wspólnie organizowaliśmy od podstaw opiekę nad chorymi w południowo-wschodniej Polsce, tworzyliśmy sieć powiązań z innymi placówkami. Ukoronowaniem tych działań stał się obecny oddział Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie, dedykowany wyłącznie leczeniu chłoniaków, ziarnicy złośliwej, przewlekłej białaczki limfatycznej czy szpiczaka mnogiego. To miejsce, w którym w ramach jednej instytucji możliwa jest kompleksowa diagnostyka i leczenie, gdzie pacjenci mają dostęp do wszystkich finansowanych w ramach NFZ procedur diagnostycznych i metod terapeutycznych. Do tego ośrodek badań klinicznych Pratia-MCM, jedna z największych tego rodzaju instytucji w Polsce, umożliwiająca stosowanie nowoczesnych technologii medycznych. Jeżeli dodać do tego prace badawcze, kongresy, pisanie publikacji… brakuje czasu, doba ma przecież tylko 24 godziny.