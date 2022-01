Ostatni odcinek KOZACKIEJ MIŁOŚCI. Co się wydarzy w finale serialu? Streszczenie 270. odcinka [25.01.2022]

Kozacka miłość odcinek 270. Streszczenie

Podczas premiery w teatrze, Goriuchin strzela z broni załadowanej ostrymi pociskami. Ostatecznie jednak nie celuje w Leżniowa i ukochanemu Gruszeńki udaje się ujść z życiem. Po przedstawieniu Leżniow demaskuje Anfisę. Świadoma konsekwencji swego czynu, wystraszona kobieta ucieka z Gładyszem z miasta. Kiriusza jest świadkiem spotkania w stepie Marysi z Koliewanowem. Zachodzą zmiany na posterunku policji. Anikiejew awansuje na prystawa i naczelnika, Onufrijenko zaś marzy o karierze aktorskiej. Dzięki Siemionowi do policjantów trafia list podpisany inicjałem M. W liście tym tajemnicza osoba obiecuje ujawnić wszystkie zbrodnie pewnego miejscowego przestępcy. Na wyznaczone miejsce jadą policjanci i Kozacy ze stanicy. Przestępcą okazuje się Koliewanow, który zostaje śmiertelnie ranny. Tymczasem przychodzi zgoda na rozwód Marysi ze Stiopą. W końcu losy Stiepana i Aliony mogą się połączyć.

Kiedy i gdzie oglądać 270. odcinek Kozackiej miłości?

270. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 25 stycznia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.