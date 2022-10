Ostatnia podróż upierzonych wędrowców

Niektórzy już stawiają karmniki w ogrodzie i szykują zapasy pokarmu na zimę. Ptasie odloty na południe są jednym z najbardziej wymownych symboli jesieni. Dla nas nostalgia, dla upierzonych wędrowców początek poważnych kłopotów.

Zięba, mały ptaszek pospolicie spotykany na Plantach. Prawie trzy miliony zięb zginie podczas wędrówek na południu Europy i Bliskim Wschodzie. Schwytane w sieci, zwabione do pułapek nagranymi głosami, przyklejone do lepów rozwieszonych wokół karmników. Mogłyby przeżyć, ale skończą na talerzu jako tradycyjna dziczyzna. To tylko wierzchołek góry lodowej. Raporty ornitologów dosłownie ociekają krwią.

Tylko na terenie Italii padnie sześć milionów wędrownych ptaków. Włochy są krajem członkowskim UE i powinny przestrzegać unijnego prawa. Na południu teoria rozmija się z praktyką. Ptasie dyrektywy za nic mają w Grecji, na Cyprze i Malcie. Czegóż więc oczekiwać od pogrążonej w chaosie Syrii? Łowieckie tradycje są również namiętnie kultywowane w Libanie i Egipcie. Od jesieni do najbliższej wiosny przepadnie 25 milionów ptaków.

Niektóre gatunki ptaków szponiastych, choćby nasze orliki są celem specjalnym. Bynajmniej nie jako pokarm, co można by zrozumieć, lecz po wypchaniu zdobią gabinety. Zginą gatunki rzadkie i chronione w Europie za ciężkie pieniądze. Gdzie tu sens, gdzie logika?