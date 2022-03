Ostrów. Pokonali ponad 76 kilometrów biegając po… salce gimnastycznej

- To wydarzenie jest po to, aby zachęcić dzieci do sportu i ruchu, żeby oderwać ich od telefonów, ale też żeby pokazać naszą solidarność z Ukrainą. Mamy małą salę gimnastyczną, ale staramy się robić na niej duże rzeczy – mówi inicjator imprezy Andrzej Olender, który od kilku lat popularyzuje podproszowicki Ostrów lawendowym ogrodem, a dwa lata temu wpadł na pomysł bicia rekordu Guinessa w jednoczesnym żniwowaniu.