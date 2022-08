Ostrów. Z sierpami i kosami weszli do Księgi Rekordów Guinnessa ZDJĘCIA

To była już druga próba bicia rekordu w Ostrowie. Trzy lata temu się nie udało. Wtedy zebrało nieco ponad 300 osób, podczas gdy rekord wynosił 564. Pomysłodawca, czyli właściciel „Ogrodu pełnego lawendy” Andrzej Olender, po tamtym niepowodzeniu wyciągnął wnioski i postanowił włączyć bicie rekordu do programu gminnych dożynek. Założył, że to przyciągnie na miejsce więcej osób.

Pomysł okazał się trafiony, choć jeszcze w niedzielę rano, po całonocnych opadach, niewiele na to wskazywało.

- Gdy wstałem rano i spojrzałem za okno, to pomyślałem, że szkoda tej naszej roboty. Szkoda tego zaangażowania tylu ludzi, bo przecież to nie jest tylko moja praca, ale całego lokalnego środowiska. Na szczęście około 9 zaczęło się przejaśniać – mówi.

Słoneczna pogoda, która panowała już przez całą niedzielę, nie tylko miała pozytywny wpływ na frekwencję, ale też osuszyła miejsce bicia rekordu. Około godziny 15 na pole pszenicy zaczęły wchodzić grupy żniwiarzy wyposażonych w sierpy i kosy. Stawili się mieszkańcy Ostrowa, dożynkowi goście, sporo osób, które przyjechały specjalnie po to, aby wziąć udział w biciu rekordu. Niezdecydowanych zachęcał do przyłączenia się miejscowy strażak i aktywista Albert Maj.