Oświatowe modernizacje w gminie Jerzmanowice Przeginia. Odziały integracyjne ratują szkołę

- Dla naszej gminy to rekordowe nakłady na obiekty oświatowe. Przez lata ze względu na nieporozumienia w samorządzie oraz brak pieniędzy wiele prac nie udawało się realizować. Teraz to nadrabiamy - mówi Grzegorz Seweryn, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia i przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Najmniejsza inwestycje za niespełna 300 tys. zł będzie w Szkole Podstawowej w Racławicach, gdzie zostanie wymieniony ganek przed wejściem do oddziału przedszkolnego. Remonty i modernizacje placówek oświatowych w gminie Jerzmanowice-Przeginia pochłoną ponad 4 mln 795 tys. zł, z tego 4 mln 250 tys. zł to dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Nowe sale w Jerzmanowicach

Zespół Szkół w Jerzmanowicach to placówka, do której uczęszczają dzieci z połowy gminy. Jak wylicza wójt Tomasz Gwizdała jest tutaj 550 uczniów licząc z oddziałami przedszkolnymi. Zwraca uwagę, że poziom nauczania także rośnie, a gmina chce stworzyć dzieciom i nauczycielom lepsze warunki nauki i pracy.

Integracja w Sąspowie

Samorządowcy postanowili też zadbać o Szkołę Podstawową w Sąspowie, gdzie inwestycja pochłonie około 3 mln zł. To placówka, którą gmina za poprzednich władz oddała do prowadzenia Fundacji "Elementarz". Jednak mimo to szkoła była na granicy likwidacji. Z początkiem tej kadencji gmina odzyskała tę placówkę. Teraz ratuje szkołę, modernizuje obiekt, wymienia m.in. dach cieknący od lat, całą jego konstrukcję i pokrycie. Planuje tu tworzyć oddziały integracyjne.

- Nie mamy w gminie szkoły z oddziałami integracyjnymi z prawdziwego zdarzenia. Teraz stworzymy takie w Sąspowie, dostosowując obiekt do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Tutaj już uczą się dzieci niepełnosprawne i bardzo dobrze są przyjmowane w klasach, do których uczęszczają razem z innymi uczniami - mówi Monika Pęgiel-Dromundo, kierownik Centrum Usług Wspólnych.