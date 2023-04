Oto mistrzyni świata bikini fitness z Nowego Sącza. Patrycja Słaby-Talar wcześniej trenowała piłkę ręczną. Zdjęcia 14.04.2023

Sądeczanka Patrycja Słaby-Talar to mistrzyni bikini fitness

Przygoda Pani Patrycji z Bikini Fitness rozpoczęła się dość nietypowo, bo od… kontuzji i zerwania ACL, czyli więzadła krzyżowego przedniego.

- Wcześniej trenowałam piłkę ręczną. Po operacji zaczął się roczny okres rehabilitacji. Sporo z tego czasu spędziłam na siłowni. Po urazie nie wróciłam już do piłki ręcznej, ale zostałam właśnie na siłowni i zaczęłam przygotowania do swoich pierwszych zawodów. Były to lutowe "Debiuty 2018 roku", które wygrałam. A później już poszło – powiedziała nam.

Uzyskanie umięśnionej i sportowej sylwetki to nie lada wyzwanie, z którym wiąże się szereg poświęceń. Jakiś czas temu sportsmenka przyznała, że unika laktozy czy glutenu a ćwiczenia siłowe wykonuje nawet pięć razy w tygodniu. To tego dochodzi trening cardio od dwóch do sześciu razy i picie sporej ilości wody – mowa o dwóch, trzech litrach dziennie.