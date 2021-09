Oto najbardziej zabójczy grzyb świata, choć zapach i smak ponoć ma przyjemny

Mykolodzy uważają, iż prawidłowo powinien być nazywany muchomorem zielonawym, a nazwa sromotnik przynależy do innego, całkowicie nieszkodliwego gatunku. To grzyb o paskudnej aparycji. Okryty niesławą i pomówieniami.

Oto on: sromotnik bezwstydny. Choć na co dzień niechętnie używam łacińskich nazw gatunkowych, tym razem nie mogę się powstrzymać: Phallus impudicus. Nazwa idealnie pasuje do wyglądu. Naszym przodkom kojarzył się wyłącznie z działaniem sił nieczystych. Sterczy taki paskudnik w lesie i śmierdzi. Pusty w środku trzon. Nabrzmiała końcówka z otworem ocieka zielonawym śluzem.

Lud prosty przezywał go śmierdziakiem, śmierdzielem i smrodzikiem, a wyrastanie owocników przypisywał diabelskiej złośliwości. Przyrodnicza funkcja paskudnego zapachu jest szalenie prosta: ma wabić muchy. Najlepiej stada owadów, które przespacerują się po okrytej kleistej wydzielinie z zarodnikami. Trochę zjedzą, a resztę rozniosą na cztery strony świata. Woń ma dla owadów decydujące znaczenie, zaś kształt... cóż, przemawia tylko i wyłącznie do ludzkiej wyobraźni. Gdyby owocnik wyglądał jak zwyczajny rydz, to przy zachowaniu specyficznego aromatu wabiłby muchy równie skutecznie. Nie ma innego wytłumaczenia dla fallicznej prezencji.