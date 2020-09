Pamięć o Niezłomnych i moneta wyemitowana przez Narodowy Bank Polski w 75. rocznicę utworzenia Zrzeszenia WiN

Zakładano, że będzie to organizacja polityczna, stawiająca sobie za cel mobilizację społeczeństwa do zachowania niezłomnej postawy niepodległościowej przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu. Przez Zrzeszenie WiN, zarządzane przez oficerów ze stażem w AK, przeszło – głównie do amnestii ogłoszonej lutym 1947 roku – do 30 do 60 tys. żołnierzy (wedle różnych szacunków). Wielu z nich miało za sobą udział w Kampanii Wrześniowej. W WiN służyło wielu młodych ludzi, przede wszystkim studentów.

W latach 1945 – 1947 władze komunistyczne aresztowały kolejne cztery zarządy tej organizacji. Działacze pierwszego z nich zostali aresztowani już jesienią 1945 r.. II Zarząd Główny na czele z płk Franciszkiem Niepokólczyckim (do tego momentu prezesem Obszaru Południowego Zrzeszenia) został rozbity jesienią 1946 roku. Następcą Franciszka Niepokólczyckiego był ppłk Wincenty Kwieciński, dotychczasowy prezes Obszaru Centralnego WiN. UB aresztowało go bezpośrednio po objęciu stanowiska – na początku stycznia 1947 r.