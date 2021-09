Pandemia i co dalej: Kraków i Małopolska wyciągają wnioski z zarazy i szukają rozwiązań. W czwartek debata na www.uek.krakow.pl. Zapraszamy! Zbigniew Bartuś

Kraków i Małopolska, czyli „Miasto i Region w erze (post)pandemicznej - od diagnozy do rozwiązań” – to temat ostatniej z cyklu debat krakowskich zainicjowanych przez rektora krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. Stanisława Mazura przy wsparciu władz miasta oraz regionu, a także licznych parterów społecznych i gospodarczych. W czwartek 23 września o godz. 16:30 w transmitowanej online rozmowie o bliższej i dalszej przyszłości miasta i regionu wezmą udział przedstawiciele krakowskich i małopolskich samorządowców, firm i instytucji mających bardzo odmienne pandemiczne doświadczenia i spojrzenie na wiele kwestii – od opieki zdrowotnej po globalne IT i usługi dla biznesu. To niezwykle cenne, ponieważ organizatorzy spotkania pragną, by obraz tego, gdzie się znajdujemy i dokąd zmierzamy był możliwie całościowy i wielowymiarowy.