Pandemia jest czymś więcej niż chorobą. Naukę od religii odróżnia to, że nie ma w niej pewników

Nie zdajemy sobie sprawy ilu ludzi tak myśli. Nie chcą się szczepić, do szpitala zgłaszają, kiedy choroba jest tak zaawansowana, że niewiele da się zrobić a jeśli szpital opuszczą na własnych nogach, to czeka ich jeszcze wiele zdrowotnych zawirowań.

To prawda, że wiedza o wrednym wirusie się zmienia i ewoluuje. To zupełnie normalne. Bo naukę od religii odróżnia to, że nie ma w niej pewników ani dogmatów. Naukowe twierdzenia ulegają nieustannym korektom. Co jeszcze wczoraj wydawało się oczywiste, jutro może zostać przesunięte do szufladki z napisem ‘ historia nauki’. Bo wiedzę trzeba stale uzupełniać i poddawać weryfikacji uwzględniając nowe dane. Tak dzieje się nawet w naukach ścisłych a co dopiero w naukach społecznych. W tym również w medycynie. Mnie się zdaje, że gotowość do nieustannej samooceny i permanentnej korekty jest cechą wspaniałą. Bez tego nie byłoby rozwoju nauki.