Pani Ania mówi o nowym gatunku człowieka

Zaraz, zaraz, dopytuję: jak to ‘inny gatunek’? Przecież to pani koledzy, zaledwie 8 lat młodsi. Może i koledzy, nawet ich lubię – odpowiada – ale się różnimy – odpowiada. Mówi, że zachowują się jak właściciele świata: gdy pilnie trzeba umyć głowę klientki, stażysta odpowiada, że będzie jadł kanapkę i do głowy mu nie przyjedzie, że kanapkę może zjeść za 15 minut. Zanim Ania kupiła sobie samochód jeździła do pracy autobusami. Czasem musiała czekać ponad godzinę, więc coś czytała albo spacerowała. „Oni” – mówi – nie potrafią czekać, „bo szkoda życia”, zamawiają ubera, a za kurs zapłacą nadgorliwi rodzice. „To kto w tym kraju będzie pracował? - pyta Ania - lat 26 - martwiąc się przyszłość nas wszystkich.

Nigdy wcześniej nie słyszałam tak druzgocącej diagnozy formułowanej przez osobę niewiele od opisywanych starszą. Problem w tym, że uwagi Ani potwierdzają analizy zachodnich socjologów i psychologów. W zasadzie Ania ma rację z metaforą o ‘nowym gatunku człowieka’. Mówimy o pokoleniu urodzonym podczas rewolucji technologicznej, pokoleniu nieznającym życia bez smartfona. Z nowymi technologiami za pan brat, posługują się nimi intuicyjnie. A to niesie mnóstwo następstw, czasem nieoczywistych. Ponieważ to dzieci pomagają rodzicom uporać się z cyfrowymi kłopotami, czy aplikacjami, a rady czy opinie rodziców (i nauczycieli) natychmiast weryfikują w internecie, niełatwo być dla nich autorytetem. Wiek słuszny, od niepamiętnych czasów kojarzony z mądrością, w ich oczach utracił ten walor.