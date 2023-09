Państwowa Straż Pożarna w Wieliczce ma nową siedzibę. Jest połączona z siedzibą pogotowia

– To historyczny moment dla mieszkańców powiatu wielickiego. Z myślą o bezpieczeństwie lokalnej społeczności, a także turystów i kuracjuszy powstała nowa siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. Jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb strażaków. To ogromna inwestycja, która posłuży na wiele lat – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.