Parada Planet. Niezwykłe widowisko na niebie. Kiedy i gdzie je zobaczymy? Redakcja Kraków

Koniunkcja Wenus i Jowisza widziana z Zakopanego Marcin Szkodziński

To już kolejne niezwykłe widowisko, które możemy obserwować na niebie w ostatnim czasie. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć koniunkcję Wenus i Jowisza. Teraz na niebie zawitała parada planet. To wyjątkowe zjawisko charakteryzuje się tym, że pięć planet pozostaje w niewielkiej odległości, przez co są one widoczne na niebie dla obserwatorów. Przy dobrych warunkach atmosferycznych do zobaczenia tego zjawiska nie jest potrzebny nawet sprzęt specjalistyczny. Co ciekawe kolejny raz takie zjawisko będziemy mogli zobaczyć za około 20 lat.