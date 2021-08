Paraolimpiada 2020. Adrian Castro ze srebrnym medalem w szermierce na wózkach Tokio 25.08

Paraolimpiada 2020. Srebrny medal dla Adriana Castro

Adrian Castro bardzo dobrze zaprezentował się w eliminacjach, wygrywając cztery walki, a przegrywając tylko jeden pojedynek.

- Szkoda trochę tej ostatniej walki, bo rozstawienie (w fazie pucharowej) byłoby lepsze, ale przecież przyjechałem tu, by wygrać z każdym, więc nie jest źle – komentował Castro na gorąco dla TVP Sport. - Tasowanie w eliminacjach było duże, tylko jeden zawodnik wygrał wszystkie walki. To Rosjanin Aleksander Kurzin i właśnie jego obawiam się najbardziej, ale to są igrzyska i wszystko jest możliwe.