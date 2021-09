Paraolimpiada 2020. Czwartkowe występy Polaków w Tokio WYNIKI

NOWE Gmina Myślenice. Piesi zyskają chodnik, choć nie na całym odcinku ruchliwej drogi powiatowej

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie jeszcze tej jesieni piesi w Trzemeśni i Zasani będą się mogli czuć bezpieczniej, bo przy ruchliwej drodze powiatowej Myślenice-Wiśniowa powstanie ponad 1,5 km chodnika. To wspólne przedsięwzięcie powiatu myślenickiego i gminy Myślenice, bo samorządy pokryją koszty budowy po połowie. W sumie wydadzą ponad 1,8 mln zł, co oznacza, że będzie to największa z dotychczas zrealizowanych w powiecie „Inicjatyw Samorządowych”.