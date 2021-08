Paraolimpiada 2020. Klasyfikacja medalowa igrzysk paraolimpijskich w Tokio. Spadek Polski na 23. miejsce [28.08 2021]

Marcin Gortat: Te dzieci dają nam ogromną siłę

- My pełnosprawni nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, co te dzieci przechodzą w życiu. Dlatego na tym campie usiadłem na wózku, chcę być z tymi dziećmi, chcę poczuć choć przez moment, z czym nasi podopieczni muszą się mierzyć na co dzień. To jest szalenie inspirujące. Perspektywa patrzenia na życie po tych dwóch godzinach zmienia się błyskawicznie. Jak patrzę po czymś takim na moje problemy, to one wydają się tak naprawdę śmieszne. Dlatego dla mnie to jest camp pokory - mówi Marcin Gortat, który w sobotę gościł w Krakowie podczas Gortat Camp 2021, zorganizowanego dla dzieci z niepełnosprawnościami.