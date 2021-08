Paraolimpiada 2020. Marzena Zięba polubiła się ze sztangą. Zawodniczka z Gromnika powalczy w Tokio o medal

31-letnia Zięba ma artrogrypozę. To choroba nerwowo–mięśniowa, wrodzona sztywność stawów. - Nie zginam nóg w kolanach i stopach - mówi pani Marzena. Ma problem z poruszaniem się, chodzi o kulach, ale wyciśnięcie sztangi ważącej 140 kg to dla niej pestka. Już trzykrotnie startowała na paraolimpiadzie, w 2016 r. w Rio de Janeiro w wyciskaniu leżąc w kategorii +86 kg wywalczyła srebro.

- Myślę, że gdybym nie była niepełnosprawna, to pewnie bym nie trafiła do tych ciężarów. A tak wszytko fajnie, pozytywnie wyszło - mówi mieszkanka Gromnika. - Ta siła w rękach przydaje się też w życiu codziennym, przecież chodzę o kulach, potrafię sama podnieść coś cięższego. Uprawianie sportu traktuję też jako rehabilitację. Po każdym treningu coś z dodatkowych zajęć dokładam, nie tylko ciężary.

Chodzi o kulach - ręce ma mocne

Do Startu Tarnów, zajmującego się sportem niepełnosprawnych, trafiła w wieku 7 lat. - Zaczynałam od lekkiej atletyki, pchałam kulą, rzucałam oszczepem i dyskiem. Miałam dobre wyniki, do tej pory mam medale i dyplomy, ale mnie to nie kręciło. Dopiero z ciężarami, ja kto sie mówi, złapałam bakcyla - mówi.