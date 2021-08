Paraolimpiada 2020. Sztangistka Marzena Zięba jest w życiowej formie i będzie walczyć o kolejny medal olimpijski

Pięć lat temu na paraolimpiadzie w Brazylii Zięba zajęła 2. miejsce z wynikiem 134 kg. Przez ten czas konkurencja znacznie wzrosła.

- Teraz 134 kilogramów nic nie da. Poziom jest bardzo wysoki, myślę, że trzeba będzie wycisnąć 145 kilogramów, żeby zdobyć brąz - mówi reprezentantka Startu Tarnów. - Oczywiście może być różnie, bo zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. Na przykład w Rio Egipcjanka, która miała lepsze ode mnie wyniki, spaliła wszystkie podejścia, co u nas przytrafia się niezwykle rzadko. Rekord świata to 160,5 kilograma. To teraz poza moim zasięgiem, po prostu organizm nie jest gotowy na taki ciężar. Na rekord świata raczej nie będę szła (śmiech). Jestem dobrej myśli. Trener mówi, że jestem „startowym” typem zawodnika, rywalizacja mnie dodatkowo mobilizuje, adrenalina dodaje sił, głowa inaczej reaguje.