Pasikonik zielony wart jest bacznej uwagi

Po każdym linieniu zaczynają przypominać dorosłe owady. Skrzydła i kończyny staja się dłuższe, a narządy gębowe na głowie rozmiarami budzą szacunek. I słusznie, gdyż skład menu wegetariańskiego owada ulega drastycznej zmianie. Jarosze przechodzą na wysokobiałkową dietę.

Biada każdej gąsienicy, każdemu innemu owadowi, którego zdołają wyśledzić. Ofiara pochwycona w mocarne łapy zostaje zjedzona. Żywcem. Kawałek po kawałku. Poczciwy skrzypek zamienia się w potwora, gdyż dorosłe owady zieleninę traktują jedynie jako sałatkę do zasadniczego, mięsnego dania. Po drugie długość życia. Pasikonik długowiecznym owadem jest. Gdyby nie jesienne przymrozki pewnie pożyłby do końca roku. Tymczasem żywot zielonego pasikonika zakończą najdalej w połowie października spadki temperatury.

I na koniec zostawiłem aparycję. Korpulentne samice pasikonika na końcu ciała noszą długi, szablasty wyrostek. Przypomina żądło i jest powodem nieporozumień. Na widok tak zaopatrzonego owada pada zwykle pytanie: czy TO może ukąsić ? Nie może. Pokładełko służy do składania jaj w glebie. Tylko. Żadnego podłączenia do gruczołów jadowych. I to już cała historia owada godnego uwagi.