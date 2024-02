Patriotyczna sztafeta z podkrakowskich Bibic do włoskiego Monte Cassino - w 80. rocznicę najbardziej zaciętej bitwy II wojny światowej Jolanta Białek

Nietypowe wydarzenie dla uczczenia 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino organizuje Fundacja Brama 1934 z Krakowa. Start patriotycznego biegu sztafetowego zaplanowano na sobotę 11 maja w podkrakowskich Bibicach. Uczestnicy sztafety pokonają w sumie ok. 1800 km – do wzgórza Monte Cassino we Włoszech, gdzie 80 lat temu polscy żołnierze pod wodzą gen. Władysława Andersa walczyli wraz z aliantami z wojskami niemieckimi.