Pcim, Dobczyce. Ktoś wyrzucił opony przy parkingu w Stróży. Gminy walczą z dzikimi wysypiskami. Każda na swój sposób

Wójt odpowiada, że jego brak wynika to z tego, że gmina nie ma go gdzie go zlokalizować, ale w zamian w ramach umowy z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach można tam bezpłatnie (okazując zaświadczenie z urzędu) wywozić odpady np. budowlane, natomiast inne (np. wielkogabarytowe, opony, elektrośmieci, dla wygody mieszkańców, odbierane są z posesji dwa razy w roku (zgodnie w harmonogramem).

Jednocześnie jednak wójt pisze o planach utworzenie PSZOK-u w bezpośrednim sąsiedztwie gminy. Miałby on zacząć funkcjonować od lipca br.

Doświadczenie gmin posiadających PSZOK-i pokazuje, że nie jest to antidotum na powstawanie coraz to nowych dzikich wysypisk. Wnioski płynące z przeprowadzonych tej wiosny akcji sprzątania są wszędzie takie same: są osoby, które śmiecą na potęgę za nic mając sobie grożące za to kary, fakt, że szkodzą środowisku oraz to, że narażają gminy (a przez to mieszkańców) na koszty, bo nawet jeśli wolontariusze akcyjnie posprzątają to gmina opłaca koszt transportu i zagospodarowania tych odpadów.

Dlatego wcześniej gmina Siepraw, w teraz gmina Dobczyce zakupiła fotopułapki, które zamierza zamontować „w obszarze przestrzeni publicznej, gdzie pojawiają się nielegalnie podrzucane odpady”.

Uzyskane w ten sposób dowody będą trafiały na policję w celu ustalenia sprawców i ukarania ich.