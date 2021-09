Pcim, Kudłacze. Święto Pieczonego Ziemniaka i Korpiela już w niedzielę Katarzyna Hołuj

W niedzielę (12 września) przy schronisku PTTK na Kudłaczach odbędą się obchody Święta Pieczonego Ziemniaka i Korpiela. To zainicjowane dziesięć lat temu przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu wydarzenie nawiązuje do dawnego zwyczaju, kiedy to po zakończonych wykopkach spotykano się przy ognisku i pieczono w nim ziemniaki oraz korpiele. Towarzyszyły temu śpiewy i wspólna zabawa. Na niedzielę zaplanowano występy zespołów regionalnych, degustację tradycyjnych potraw regionalnych oraz zabawę taneczną z DJ Brothers. Początek o godz. 15.30. „Dziennik Polski” jest patronem medialnym Święta Pieczonego Ziemniaka i Korpiela.