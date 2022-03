Pcim. Wiosenne porządki nad Rabą już w sobotę Katarzyna Hołuj

Park nad Rabą w Pcimiu. Tu w sobotę obędzie się akcja "Wiosenne porządki" Gmina Pcim

Gmina włączyła się do akcji społecznej „Posprzątajmy Małopolskę na wiosnę!” i zachęca do udziału w sobotnich porządkach, które rozpoczną się o godz. 9 i potrwają do południa. Ich celem będzie uprzątnięcie odcinka ścieżki rowerowej (od parku w Pcimiu w kierunku Pcimia Górzany oraz potoku Wielka Suszanka). Organizatorzy oprócz rękawic do sprzątania przygotowali też niespodzianki dla uczestników.