Pekin 2022. Aleksandra Król i Oskar Kwiatkowski o krok od strefy medalowej na desce snowboardowej

31-letnia zakopianka leciała do Chin z nadziejami na medal. W styczniu wygrała bowiem zawody Pucharu Świata i nabrała ogromnej pewności siebie. We wtorkowy poranek w 1/8 olimpijskiego finału spisała się świetnie, eliminując Rosjankę Polinę Smolencową. W następnej fazie zawodów zadanie było jednak ekstremalnie trudne, bo zmierzyła się z mistrzynią olimpijską. Polka walczyła z Ledecką na granicy ryzyka, co skończyło się upadkiem kilka bramek przed metą.

Oskar Kwiatkowski poszedł śladami Aleksandry Król i także awansował do ćwierćfinału slalomu giganta równoległego na igrzyskach, wygrywając na stoku z Włochem Mirko Felicettim. On jednak także w walce o strefę medalową popełnił poważny błąd, ominął bramkę i odpadł z rywalizacji w Pekinie. Lepszy okazał się Słoweniec Tim Mastnak. Kolejna olimpijska szansa dopiero za cztery lata. Zakopiańczyk ma jednak dopiero 25 lat i wszystko przed nim.