Pekin 2022. Nieudany slalom Michała Jasiczka i Pawła Pyjasa

Zapowiadało się nie najgorzej, przynajmniej w wykonaniu Michała Jasiczka. Zakopiańczyk zajmował po pierwszym przejeździe 30. lokatę i to już samo w sobie było wydarzeniem, gdyż do mety w międzynarodowych zawodach dojeżdża bardzo rzadko. Co więcej, strata do prowadzącego Austriaka Johannesa Strolza wynosiła przyzwoite 3,48 s. Przyzwoite, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że już przy wyjściu z bramki startowej popełnił spory błąd. Zachwiał się, ale ostatecznie zdołał utrzymać równowagę.

Niestety, w drugim przejeździe Polak, startujący jako pierwszy, został zdyskwalifikowany. W połowie stoku ominął tyczkę i zatrzymał się na stoku. Po kilku sekundach zdecydował się kontynuować jazdę, by zjechać do mety, ale oczywiście nie mógł zostać sklasyfikowany.

Z kolei krakowianin Paweł Pyjas nie ukończył już pierwszego przejazdu. Obaj reprezentanci Polski tak samo spisali się w gigancie. Teraz przed nimi start w slalomie drużynowym, który odbędzie się w górach pod Pekinem 19 lutego.