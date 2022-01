Pekin 2022. Polscy biegacze narciarscy znów pobiegną w olimpijskiej sztafecie

Haratyk czekał do ostatniej chwili na potwierdzenie kwalifikacji. Sprzyjał mu fakt, że ze swojego miejsca na Pekin nie skorzystali Brytyjczycy. Obecność 23-letniego zawodnika NKS Trójwieś Beskidzka ma duże znaczenie, gdyż dzięki temu Polska znów będzie mogła wystawić w zawodach olimpijskich męską sztafetę (co nie udało się przed czterema laty w Pjongczangu). Pozostali biegacze, którzy będą ją tworzyć, to Maciej Staręga (UKS Rawa Siedlce), Dominik Bury i Kamil Bury (obaj KS AZS AWF Katowice).

Wśród kobiet niespodzianką jest brak w składzie na igrzyska Karoliny Kalety, która w ubiegłym roku zdobyła brązowy medal mistrzostw świata juniorów. To konsekwencja jej decyzji z lata ubiegłego roku, gdy zdecydowała się na podjęcie studiów w Stanach Zjednoczonych. Ryzykowny ruch w sezonie olimpijskim skończył się dużym spadkiem formy i słabymi wynikami.

W ekipie jest natomiast jej siostra Weronika z LKS Markam Wiśniowa-Osieczany, która studiuje za oceanem już od ponad roku. Ona wprawdzie nie zanotowała postępu, w tym sezonie ani razu nie zdobyła punktów Pucharu Świata, co przecież udawało jej się w nieodległej przeszłości, ale przynajmniej daje nadzieję na wejście do pierwszej „30” w Pekinie.