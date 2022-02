Pekin 2022. Polska flaga i medale. Nadzieje Małopolan przed startem na igrzyskach paraolimpijskich

Do Pekinu udaje się ośmioro polskich zawodników: w biegach narciarskich i biathlonie wystąpią Iweta Faron (KS Obidowiec Obidowa), Piotr Garbowski z przewodnikiem Jakubem Twardowskim (Przemyski Klub Podkarpacie), Monika Kukla (AZS AWF Kraków), Krzysztof Plewa (Veloaktiv Kraków) oraz Witold Skupień (KS Obidowiec Obidowa), w narciarstwie alpejskim – krakowianin Igor Sikorski i Andrzej Szczęsny (obaj Start Bielsko-Biała), a w snowboardzie – Wojciech Taraba (AZS AWF Kraków).

Każda z tych osób doświadczyła wiele, by znaleźć się w paraolimpijskiej kadrze. To historie trudne, pełne dramatów i wyrzeczeń. Sport pozwolił im wrócić do mentalnej równowagi po wypadkach. Niektórzy z niepełnosprawnością zmagają się od urodzenia. Są wśród nich zarówno osoby, które można nazwać olimpijskimi weteranami, jak i debiutanci.