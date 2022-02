Pekin 2022. Polskie złoto na lodzie, czyli piruety panny Kurakowej [FELIETON]

W tle skandalu, zakończonego skazaniem Harding za wynajęcie przez jej męża zbira do ataku na Kerrigan, toczyła się rywalizacja zupełnie innego rodzaju. Na Wisłą porównywaliśmy klasę Zuza-nny Szwed i Anny Rechnio. Pierwsza z nich zdominowała krajowe mistrzostwa na początku lat 90. i pojechała na igrzyska do Albertville, druga przerwała hegemonię rywalki w 1994 roku i zdobyła kwalifikację do Lillehammer. Tam osiągnęła olimpijski rezultat życia, zajmując 10. lokatę (a następnie piątą i szóstą w MŚ). Szwed z kolei pięknie spisywała się w mistrzost-wach Europy, dwukrotnie osiągając siódmą pozycję.

Od tamtej pory żadna solistka z Polski nie była w stanie nawiązać do tych osiągnięć. I być może czekalibyśmy na to kolejne ćwierć wieku, gdyby nie ona – Jekaterina Kurakowa.

Fakt, ta zawodniczka nie jest triumfem polskiej myśli szkoleniowej. Rosjanka uzyskała nasze obywatelstwo już jako dojrzała dziewczyna, a do tej decyzji popchnął ją ten sam system, który wcześniej sporo w nią inwestował.