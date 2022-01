Pekin 2022. Trener kadry juniorek Janusz Starzyk: Hania Zięba czerpie z tego, czego dokonuje Maryna Gąsienica-Daniel [ROZMOWA]

Przed rokiem, po tym jak Maryna Gąsienica-Daniel zajęła szóste miejsce w slalomie gigancie mistrzostw świata w Cortinie d’Ampezzo, stwierdził pan, że niektóre nasze młode alpejki są równie dobre, jak Maryna z czasów, gdy była w ich wieku. Czy miał pan na myśli 16-letnią Hannę Ziębę?

Tak, między innymi także ją.

Czy można powiedzieć, że jest nad wiek dojrzała, tak jak Maryna w tamtych latach?

Coś w tym jest. Ja bym to ujął w ten sposób, że jest dojrzała sportowo, narciarsko. Chodzi o mentalne przygotowanie zawodniczki do treningu i zawodów. Maryna była, podobnie jak Hania, bardzo sfokusowana na narciarstwo. Potrafiła wizualizować swoje zachowanie na nartach i Hania czyni to podobnie. Powiedziałbym nawet, że dziś jest level wyżej niż Maryna w jej wieku. Pewnie to efekt tego, że ma starszą koleżankę, z którą się zna i może z tego czerpać, jest dla niej przykładem.