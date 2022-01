Pensja minimalna 2022. Wyliczenia stawek po zmianach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Ile dostaniemy? 15.01.22

Pensja minimalna 2022. Ile dostaniemy na rękę?

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie o 210 zł - czyli do wysokości 3 010 zł brutto. Jest to wzrost o 7,5 proc w porównaniu do poprzedniego roku. W tę kwotę wliczone są następujące składki ZUS:

składka emerytalna - 293,78 zł,

składka rentowa - 45,15 zł,

składka chorobowa - 73,75 zł,

składka zdrowotna - 233,76 zł.

Łączna suma składek wynosi 646,44 zł. Oznacza to, że po ich odjęciu pensja minimalna netto wyniesie 2 363,56 zł. Warto zaznaczyć, że po wejściu w życie Polskiego Ładu nie będzie pobierany od niej podatek dochodowy.

- Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza w czasie pandemii – tłumaczy Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.