Piątkowy konkurs Dużej Rundy Cavaliady w Tauron Arenie Kraków wygrał Tomasz Miśkiewicz. Joanna Pawlak wygrywa TRAF Eventing Tour

Zawodnicy i ich konie prezentowali dziś doskonałą formę, bo parkur podstawowy o wysokości 150 cm bezbłędnie pokonało 15 z nich. W finałowym barażu najszybszy i bezbłędny był Tomasz Miśkiewicz na klaczy Stakkato Lazar. To drugie zwycięstwo tej pary w tym sezonie CAVALIADY Tour – przypomnijmy, że triumfowali także w konkursie Dużej Rundy podczas zawodów w Warszawie.

- Myślałem, że [Jarosław Skrzyczyński] mnie wyprzedzi, ale udało się być szybszym. Stakkato Lazar to bardzo szybki koń, potrzebuje dużego tempa, jest zwrotna i sprytna. W niedzielę najważniejsze to przejechać parkur podstawowy na zero, a wiadomo, że w finale będzie już trudniej – mówił zwycięzca.

Miejsce drugie, z czasem gorszym zaledwie o jedną setną sekundy, zajął Jarosław Skrzyczyński na koniu Inturido. Top 3 zamknęła amazonka z Estonii – My Relander na wałachu Expert.