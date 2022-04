Piękna Demet Özdemir z "Miłości i przeznaczenia" wciela się w rolę Zejnep. Zobacz jej najlepsze zdjęcia z Instagrama [11.04.22] oprac.: Anna Nowak

W serialu "Miłość i przeznaczenie" nie brakuje pięknych kobiet. Jedną z nich jest 30-letnia Demet Özdemir, która wciela się w rolę głównej bohaterki Zejnep. Pod koniec lat 90. przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką i rodzeństwem. Na ekranach po raz pierwszy pojawiła się w 2013 roku - od tej pory zagrała w licznych filmach i serialach. Dodatkowo niedawno podzieliła się w mediach informacją, że przyjęła oświadczyny tureckiego muzyka Oğuzhana Koça. Demet Özdemir na co dzień lubi chwalić się swoimi zdjęciami w mediach społecznościowych, w tym na Instagramie, na którym jej profil śledzi prawie 15 milionów osób! Przejdź do galerii i zobacz najlepsze zdjęcia aktorki.