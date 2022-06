Piękna Małopolska. Co zobaczyć w długi weekend? Nieoczywiste atrakcje turystyczne Agnieszka Aulich

Wielkimi krokami nadchodzi lato. Wakacje to czas, na który czekamy cały rok. Tymczasem wielu z nas może cieszyć się długim weekendem. To wytchnienie od codziennej rutyny. Małopolska skrywa wiele miejsc do odkrycia, o których mało kto wie, a są nie tylko ciekawe, ale bardzo fotogeniczne. Przekonajcie się sami!