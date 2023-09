Piękna Małopolska. Tutaj nie można się nudzić na weekend. Zobacz nasze podpowiedzi Agnieszka Aulich

Muszyna bije rekordy popularności. Nic dziwnego: kto widział Rynek w Muszynie cały w kwiatach, zachowa ten obraz na długo w pamięci. Przez Park Zdrojowy Zapopradzie, Ogrody Sensoryczne czy Ogrody Biblijne można spacerować bez końca...

Powoli się żegnamy z latem, ale przed nami kolejny weekend! To może być wytchnienie od codziennej rutyny, więcej: to może być przygoda życia! Małopolska skrywa wiele miejsc do odkrycia, o których mało kto wie, a są nie tylko ciekawe, ale bardzo fotogeniczne. Przekonajcie się sami. Ruszajcie z nami na szlak!