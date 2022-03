Piękna pogoda i ciepło obudziło motyle

Pokazały się stada najliczniejszego motyla dziennego Polski, czyli rusałki pokrzywnik. Ma krasiaste skrzydełka w odcieniach czerwieni i brązu. Znacznie mniejszy od poprzednika, lecz za to widywany od parków po przydrożne miedze. I ostatnia rusałka, czyli pawik. Nazwa oddaje dokładnie wygląd, czyli pawie oczka na skrzydłach. Ozdoba ma praktyczne znaczenie.

Motyl rozkładając nagle skrzydła może na krotką chwile skonfundować polującego ptaka. Ułamek sekundy wystarczy na uratowanie życia lub całości skrzydeł. No właśnie: skrzydła. Na kwitnących podbiałach i wierzbach iwach oglądałem dziesiątki wiosennych rusałek. Żaden motyl nie był wolny wad nabytych. Wystrzępione, potargane krawędzie skrzydeł. Wyblakłe i wytarte kolory.

Rozumiem, że po kilku zimowych miesiącach spędzonych w dziuplach czy szczelinach pni drzew, nie można wyglądać pięknie i świeżo. Ale… jest cytrynek. Równie, o ile nie częściej spotykany niż owe trzy gatunki rusałek. Tak samo jak one spędził zimę w ukryciu. Ba, spotykane obecnie motyle przyszły na świat w minione lato. I nie spotkałem jeszcze cytrynka o uszkodzonych skrzydełkach, choć należy do rodu bielinków o delikatnej konstrukcji. Wszystkie wyglądają ślicznie, jakby dopiero co wyszły z poczwarki. Jak one to robią?