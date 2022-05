Piękne Limanowskie. Krajobrazy urzekają, a klasztory i sanktuaria czekają na turystów i pielgrzymów

Ziemia limanowska słynie z wielu zabytkowych budowli, które od wieków aż po dzisiejszy dzień są znane jako centra życia religijnego i jednocześnie wyróżniają się, krzewiąc kulturę i życie duchowe.

Sanktuaria

Nad Limanową wznoszą się charakterystyczne wieże kościoła. To Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. W 1991 r. podniesione do rangi bazyliki mniejszej, jest sanktuarium, w którym kultem otoczono Matkę Bożą Bolesną. Od 2018 r. pełni on również funkcję kolegiaty.

Sanktuarium jest celem pielgrzymek z całej Polski, a we wrześniu odbywa się tu pielgrzymka Romów. Malowniczemu widokowi tradycyjnych taborów z zabytkowymi wozami cygańskimi, towarzyszy muzyka grana na gitarach, skrzypcach i akordeonach.