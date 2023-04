Pieniądze na projekty integrujące ludzi. VI edycja programu Działaj Lokalnie Barbara Ciryt

Wyzwól społeczną energię - to zachęta mieszkańców do tworzenia projektów integrujących ludzi, a zwłaszcza młodzież i angażujących do udziału w społecznych inicjatywach uchodźców z Ukrainy. Taki cel ma Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa z siedzibą w gminie Michałowice, które zaprasza instytucje stowarzyszenia, kluby i grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie na ciekawe przedsięwzięcia społeczne.