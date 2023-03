Pierwszy dzień wiosny 2023. Kiedy świętujemy pożegnanie zimy i nadejście nowej, cieplejszej pory roku? 10.03.23

Kiedy jest pierwszy dzień wiosny?

Niestety nie oznacza to, że pogoda od razu ulegnie poprawie. Według najnowszych prognoz długoterminowych, do końca marca termometry wskazywać będą maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Należy spodziewać się również częstych opadów deszczu oraz wiatru osiągającego nawet 22 km/h. Dopiero od kwietnia można liczyć na ocieplenie.

Wiosna astronomiczna. Czym różni się od kalendarzowej?

Astronomiczna wiosna rozpoczyna się w momencie, kiedy długość dnia i nocy są sobie równe. Zjawisko to nazywa się równonocą wiosenną. Wówczas Słońce przejdzie przez punkt Barana, w którym przecina się ekliptyka i równik niebieski. Oznacza to, że od tego czasu Słońce przez pół roku będzie mocniej ogrzewać półkulę północną. Noce będą stawać się coraz krótsze, a dni dłuższe. Astronomiczna wiosna potrwa aż do lata, czyli do 21 czerwca. Następnego dnia przywitamy już kalendarzowe lato.

Choć może to dziwić, każdy kolejny początek astronomicznej wiosny aż do roku 2043 będzie przypadać dokładnie 20 marca, a od 2044 roku – 19 albo 20 marca. Wszystko ze względu na różnicę czasu trwania roku kalendarzowego i zwrotnikowego, wyrównywaną poprzez stosowanie kalendarza gregoriańskiego.