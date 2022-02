Pierwszy sparing Proszowianki. Obiecująco mimo porażki

Mecz odbył się na „sztucznym” boisku Garbarni, a proszowianie przystąpili do niego mocno osłabieni. Zabrakło m. in. Pawła Wasilewskiego, Arkadiusza Krawca, Adama Wilka i Kamila Wąsowicza. O ile w przypadku trzech pierwszych była to jednorazowa absencja, to Wąsowicz ma problemy z kolanem i może się okazać, że czeka go zabieg.

Z Proszowianką trenuje natomiast kilku zawodników testowanych w tym bramkarz Cyprian Baranowski, który po raz ostatni w jej barwach zagrał… jesienią 2008 roku. Wobec rezygnacji z gry Dominika Zawartki i Mateusza Wątka, doświadczony Baranowski miałby rywalizować o miejsce w bramce z młodziutkim Oskarem Kotem. Najpierw jednak Proszowianka musi się w sprawie jego przejścia porozumieć z Płomieniem Kościelec.

Mimo osłabień kadrowych proszowianie rozpoczęli z animuszem. Już w 7. min. w polu karnym został sfaulowany Adrian Kaczor (bardzo dobry występ prawego obrońcy), a rzut karny zamienił na gola Adam Przeniosło. Z czasem do głosu doszli gospodarze, którzy lepiej operując piłką trzy razy trafili do proszowickiej bramki. Gośce wcale nie byli jednak tylko tłem dla przeciwników. Mecz był szybki, żywy, a zawodnicy Proszowianki starali się przeciwstawiać rywalom dużym zaangażowaniem. Potrafili też stworzyć kilka sytuacji bramkowych i gdyby Mateusz Trzeciakiewicz (zastąpił Dawida Wronę na pozycji środkowego napastnika) wykazał się lepszą skutecznością, wynik mógł być inny. Ostatecznie do bramki Garbarni trafił Krzysztof Bździuła, wykorzystując w 75 min. rzut wolny.