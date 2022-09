Pięściarski mistrz świata Ołeksandr Usyk odwiedził piłkarzy Ukrainy w ośrodku Cracovii w Rącznej

Pięściarz, który 20 sierpnia w Arabii Saudyjskiej wygrał rewanżowy pojedynek z Anthonym Joshuą, przyjechał do Krakowa, by natchnąć wiarą swoich rodaków przed arcyważnym spotkaniem o awans do dywizji A Ligi Narodów. Po porażce w Glasgow 0:3 w ubiegłym tygodniu, piłkarzom z Ukrainy wyprzedzenie Szkotów w tabeli daje tylko wygrana.

Jak informuje oficjalna strona ukraińskiej federacji, Usyk odwiedza swoją rodzinę w Polsce i wczoraj przyjechał do hotelu kadry narodowej z dwoma synami. Czterokrotny mistrz świata wagi ciężkiej przywitał się z piłkarzami przed rozpoczęciem wieczornych zajęć teoretycznych, a następnie udał się na trening niebiesko-żółtej drużyny. Usyka interesowały niuanse przygotowania reprezentacji do meczu i tak się zaangażował, że do hotelu wracał wspólnie z piłkarzami ich busem.