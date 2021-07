Pigułka, leki i ścieki. Co dobrego oferuje nam Jaworzno? Liliana Sonik

Gdyby nie to, że pod raportem widniały podpisy tuzów europejskiej nauki, pomyślałabym że ktoś robi sobie żarty. Konkluzja brzmiała: ryby się feminizują. Że nasz świat się feminizuje, widać gołym okiem. My jednak feminizujemy wartości, obyczaje i emocje, a wśród ryb zanikają samce. Po prostu. Przyczyną są leki hormonalne, zwłaszcza pigułki antykoncepcyjne. Zawarte w nich substancje aktywne wydalane z moczem wędrują ze ściekami do wód rzecznych i morskich, powodując zaburzenia u ryb i ssaków morskich. Syntetyczny estrogen destabilizuje ich gospodarkę hormonalną i… zmienia płeć ryb. Nie dziwmy się zatem, że rybacy narzekają na katastrofalne kurczenie się ławic.