Pijacki rajd po centrum Niepołomic. Kierowca uszkodził inny pojazd, ogrodzenia domów i znak drogowy

Wieliccy policjanci zostali wezwani na interwencję do Niepołomic, gdzie doszło do uszkodzenia pojazdu marki Nissan, a sprawca kolizji oddalił się z miejsca zdarzenia. Jak się okazało, oprócz samochodu uszkodzone zostały ogrodzenia dwóch posesji oraz znak drogowy.

Na terenie jednej z posesji, gdzie uszkodzony został parkan policjanci ujawnili tablicę rejestracyjną, która jak się okazało, w wyniku kolizji odpadła z pojazdu sprawcy. Szybko ustalono właściciela zagubionej tablicy, kilka minut później mundurowi zapukali do drzwi 36-letniego mieszkańca Niepołomic.

- Przed posesją stał zaparkowany pojazd marki Audi, który posiadał liczne uszkodzenia, w tym brak przedniej tablicy rejestracyjnej. Drzwi funkcjonariuszom otworzył znajomy właściciela audi, który poinformował ich, że 36-latek obecnie śpi. Policjanci obudzili go i szybko stwierdzili, iż mężczyzna najprawdopodobniej znajduje się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Świadczyło o tym jego zachowanie, w tym trudność z utrzymaniem równowagi. Policjanci zatrzymali 36-latka, a następnie udali się z nim do szpitala w celu pobrania krwi do badań, gdyż mężczyzna odmówił badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – podaje Policja.